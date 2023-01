Bedenker en stemacteur "Rick and Morty" aan de deur gezet na beschuldigingen van huiselijk geweld

Dinsdag publiceerde televisiezender Adult Swim een korte maar duidelijk mededeling op haar socialemediakanalen: "Adult Swim heeft haar relatie met Justin Roiland beëindigd." Roiland bedacht samen met Dan Horman de popularie animatiereeks "Rick and Morty" en verzorgt in de serie ook de stemmen van de titelpersonages.

"Rick and Morty" is hét vlaggenschip van Adult Swim en is bij ons onder meer te zien via het streamingplatform Netflix. In 2018 en 2020 won "Rick and Morty" de Emmy (een van de belangrijkste televisieprijzen ter wereld, red.) voor beste animatiereeks.

Adult Swim laat weten dat de reeks ook zonder Justin Roiland zal verdergaan en dat er al volop wordt gewerkt aan het nieuwe, zevende seizoen. Wie de stemmen van de titelpersonages zal verzorgen is nog niet bekend.