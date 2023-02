Johan Van Tittelboom stopt na 24 jaar als burgemeester van Herzele

Johan Van Tittelboom is al 24 jaar burgemeester van Herzele, maar hij heeft nu beslist om zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap in 2024. Hij wil plaats maken voor verjonging. Hij heeft ook geen zin meer in de verkiezingscampagne. Hij behoudt wel nog een aantal mandaten bij de Liberale Mutualiteiten.

Van Tittelboom wil daarnaast meer tijd maken voor vrienden en familie, maar ook voor zijn favoriete hobby: kunst. Als kunstverzamelaar is hij een groot liefhebber van hedendaagse kunst. Jonge kunstenaars wil hij de kans geven om hun werk voor te stellen in zijn galerij.

Van Tittelboom kijkt positief terug op zijn carrière als burgemeester van Herzele: “Het is een mooie periode geweest, ik heb altijd mijn best proberen te doen voor mijn gemeente en haar inwoners.”