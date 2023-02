Honderdtal boeren komt samen in Brasschaat: "Bezorgd over kandidatuur Grenspark Kalmthoutse Heide als Nationaal Park" 

Aan het Brasschaatse Hotel Dennenhof zijn een honderdtal landbouwers met hun tractor samengekomen. Ze komen er hun bezorgdheid uiten over de kandidatuur van het Grenspark Kalmthoutse Heide, om als Nationaal Park erkend te worden. "Als dat gebeurt, dan worden we gefinancierd door de Vlaamse Overheid en kunnen we onze natuur zo nog verder verbeteren", vertelt Martin Groffen, die voorzitter is van het Grenspark Kalmthoutse Heide. In het hotel zelf vond een overleg plaats tussen verschillende betrokkenen, waaronder de landbouwers en mensen van het Grenspark zelf. "Zo kunnen we nadenken over hoe we tot het beste nationale park komen", zegt Groffen.