Katrien Bonte is de allereerste dorpsdichter van Kuurne

Bedoeling is om de publieke ruimte op te fleuren met de "kuurnamentjes" van Katrien. Dat kan gaan van het beschilderen van een trap of een muur tot het drukken op bierkaartjes. Het dorpsdichterschap geldt voor 2023, het jubileumjaar van Kuurne. “Na dat jaar wordt het geëvalueerd en dan zien we wel weer”, zegt Katrien.