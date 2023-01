Kerken van Destelbergen, Heusden en Melle willen met kinderhoekje jonge mensen aantrekken

Diaken Thomas begrijpt dat een eucharistieviering niet de leefwereld is van de kinderen. "Daarom hebben we een plaats ingericht waar de kinderen zich zinvol kunnen bezighouden in het zicht van de ouders, maar wel wat buiten het zicht van de gemeenschap." Het kinderhoekje bevindt zich meestal in een zijbeuk van de kerk. "Het is de bedoeling dat de kinderen bij de misviering betrokken worden op momenten dat het kan. Op momenten dat het wat stiller moet zijn, kunnen ze zich bezighouden. Er liggen kleurpotloden, tekeningen en boekjes. De bedoeling is dat het voor hen niet te lang duurt."