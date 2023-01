Koude ijsplaten op Antarctica blijken kwetsbaarder dan gedacht

Op Antarctica ligt voldoende landijs om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Het opbreken van ijsplaten wordt algemeen gezien als een cruciaal maar slecht begrepen proces dat indirect bepaalt hoe snel het ijs op Antarctica in de toekomst smelt.

"Wat me het meest heeft verrast, is dat de hoeveelheid sneeuwval zo sterk de drempelwaarde voor het ontstaan van smeltwatermeren bepaalt", zei de eerste auteur van de nieuwe studie, J. Melchior van Wessem van de Universiteit Utrecht.

"Met mijn onderzoek probeerde ik juist het smelten op Antarctica zelf beter te voorspellen, maar nu blijkt dat sneeuwval een veel grotere rol speelt dan gedacht. Het is wat mij betreft dan ook net zo belangrijk om de simulatie van sneeuwval op Antarctica te verbeteren, zodat de modellen waarmee we voorspellingen doen over het smelten van de ijskap en de zeespiegelstijging die dat oplevert, nauwkeuriger worden."

"De resultaten waren logisch, maar het is opmerkelijk hoe duidelijk de impact is van sneeuw op de drempelwaarde voor het ontstaan van smeltwatermeren", zei Lhermitte. "Antarctica is op dit moment een enorme slapende reus, die ontzettend belangrijk is voor de algemene zeespiegelstijging, in het bijzonder voor West-Europa. Ons onderzoek heeft bijgedragen aan een beter begrip hierover."

De studie van Van Wessem, Michiel R. van den Broeke, Bert Wouters en Stef Lhermitte is gepubliceerd in Nature Climate Change. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de KU Leuven, de Technische Universiteit Delft en een telex van het persagentschap Belga.