Kraainem verkiest veiligheid van burgers boven energiebesparingen en dooft straatverlichting niet

De gemeente Kraainem beslist om de openbare verlichting dan toch niet te doven, in tegenstelling tot haar buurgemeenten. In oktober beslisten de gemeenten om de openbare verlichting te doven van zondag- tot en met donderdagavond van 23.00 u tot 5.00 u. Op deze manier zou veel bespaard kunnen worden, maar dat weegt volgens burgemeester Bertrand Waucquz (Kraainem-Unie) niet op tegen de risico’s: “Op basis van negatieve adviezen hebben we besloten de verlichting niet te doven omwille van de verkeersveiligheid en het algemeen veiligheidsgevoel.”