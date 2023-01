Bart Somers wil vrijwilligerskorps in Lubbeek in elke Vlaamse gemeente organiseren

Minister Bart Somers is enthousiast over het Lubbeekse vrijwilligerskorps. "Dit had ik zelf willen uitvinden", zegt hij. "Veel mensen willen iets doen voor de samenleving, en het is goed dat er ook echt een team klaarstaat voor in het geval er iets gebeurt. Elke gemeente kan dat invullen volgens haar eigen noden. Zo kunnen vrijwilligers ook ingezet worden bij grote evenementen of om te gaan wandelen met senioren."