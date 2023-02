Machelen voert blauwe zone in over heel grondgebied: "Niet langer gratis en eindeloos lang parkeren"

De gemeente gaat bewonerskaarten voorzien. "We geven uiteraard voorrang aan onze eigen inwoners. De bewoners die een aanvraag doen zullen hun eerste kaart gratis ontvangen. Daarna kost een bewonerskaart kost 120 euro per jaar. We hebben ook een limiet gezet van maximum 4 kaarten per adres", aldus de schepen. "De inkomsten van de parkeerboetes worden verder geïnvesteerd in mobiliteit."