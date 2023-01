"Molotovcocktails" naar stadhuis en gerechtsgebouw gegooid in Mechelen met beperkte schade

Iets voor 20 uur kreeg de brandweer een melding binnen van brand in het Huis van de Mechelaar. "Kort daarna is er een melding binnengekomen vanuit het gerechtsgebouw wat verderop", zegt Lieselotte Claessens van het parket aan VRT NWS. "De politie en brandweer zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan."

"Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het om molotovcocktails zou gaan", zegt Claessens voort. "Aan het Huis van de Mechelaar werd een raam van de inkomhal beschadigd. Er is wat schade: het is gebarsten en wat zwartgeblakerd. Aan het gerechtsgebouw werd het projectiel dan weer over een muurtje tot op een dak gegooid. Op dat dak begon een kabel van het afzuigsysteem van het gebouw te smeulen."

De daders zijn nog niet gevat. De politie is een onderzoek gestart, ook het labo is ter plaatse gekomen. "Voorlopig is er nog geen spoor van de daders en geen duidelijkheid over het motief."