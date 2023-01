Pommelien Thijs en Stromae winnen elk drie MIA's, Angèle met lege handen naar huis ondanks 7 nominaties

Het beste voorbeeld is Stromae: de Brusselse wereldster was met 9 nominaties dé grote kanshebber dit jaar. Hij wint "maar" drie prijzen, allemaal in categorieën waar de muzieksector en gespecialiseerde pers beslissen over de winnaars. In de andere categorieën haalt hij het niet van publiekslievelingen als Metejoor, CAMILLE en Pommelien Thijs.