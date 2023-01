Strenge terugbetalingsregeling voor "miraculeuze" nieuwe migraineremmer ligt onder vuur: waarom moeten patiënten om de 9 maanden een "treatment holiday" nemen? 

Maar Lasoen weet dat ze binnen enkele maanden ook de treatment holiday moet respecteren. "Onlangs zag ik een vriendin die er al veel langer mee bezig is. Ze zit net in haar stopperiode, en die is hels voor haar. Ze heeft 80 aanvallen gekregen in die drie maand. Dat is gewoon absurd. Ik snap daar ook het nut niet van. Bij welke behandeling doen ze dat nu, je drie maanden doen stoppen om te bewijzen dat je het nodig hebt?"