Minder groepen in carnavalsoptochten in Limburg

De komende weken gaan weer heel wat carnavalsstoeten uit in Limburg. En dat zal op heel wat plekken met minder groepen en wagens zijn. Jeroen Bellings uit Borgloon is voorzitter van de overkoepelende carnavalsfederatie FEN Vlaanderen, en merkt dat de dalende tendens door corona van vorig jaar, niet is gekeerd. "Er zijn verenigingen die hun werking hebben stopgezet, door gebrek aan vrijwilligers, of een gebrek aan financiële middelen."