Rampzalige ochtendspits op E403 richting Brugge door twee ongevallen in Torhout, wachttijd tot 2 uur

Het eerste ongeval gebeurde rond 6.20 uur. Een wagen die net voorbij de afrit van Torhout kwam, slipte en kwam dwars over de weg te staan. De wagen werd door een tweede voertuig aangereden dat zelf nog in botsing kwam met een bestelwagen. Door de kettingbotsing en de wagen die dwars over de weg stond, was de E403 over twee rijstroken versperd. Het verkeer moest er passeren via de pechstrook.

Het eerste ongeval zorgde voor een file tot in Lichtervelde. In de staart van de file gebeurde een tweede ongeval met een wagen en een bestelwagen. Daardoor stond er een file van meer dan tien kilometer lang en was het tot twee uur aanschuiven. Rond 8.30 uur gebeurde nog een ongeval richting Kortrijk. Wellicht ontstond dat ongeval door een kijkfile.

Maar ook op de secundaire wegen in Torhout staan lange files. De politie sloot de oprit naar de E403 op de brug van Torhout, waardoor ook het verkeer op de Torhoutse ring sterk is gehinderd.

Ook in Kortemark is een ongeval gebeurd. Daar was het wachten op de takeldiensten, die nog aan het werk waren op de E403 in Torhout.