MolenNetwerk KempenBroek krijgt schouderklopje van Vlaanderen: "Organisatie zet molenerfgoed op de kaart"

Voorzitter Vincent van den Berg van het MolenNetwerk KempenBroek is vereerd met het schouderklopje van Vlaanderen. "Voor ons is dit een extra motivatie om ons in te zetten voor het behoud van dit bijzondere erfgoed. We willen dat er ook over 10, 20 of 50 jaar nog veel molens in het mooie landschap van het Kempen~Broek staan en draaien, én liefst ook malen, olie slaan of hout zagen. Er is nog veel werk te doen."