Motorrijder zwaargewond na botsing met wagen die geen voorrang verleent in Handzame

Het ongeval gebeurde rond 7.15 uur op de Staatsbaan in Handzame. Een 46-jarige motorrijder die uit de richting van Kortemark kwam, werd er gegrepen door een auto die vanuit de Aarsdamstraat kwam.

De bestuurder, een man uit de buurt, verleende geen voorrang. De botsing was hevig. De motorrijder kwam vooraan in de flank van de auto terecht en werd over de motorkap gekatapulteerd.

De motorrijder raakte zwaargewond aan de benen en een knie en moest ter plaatse worden gestabiliseerd. Na een half uur werd hij naar het ziekenhuis van Torhout gebracht. Door het ongeval was de Staatsbaan een tijd grotendeels versperd.