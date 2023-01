Na Twitter heet ook Facebook Donald Trump opnieuw welkom, zien we hem daar ook snel terug? "Afwachten tot juni"

Aan Trumps terugkeer naar Facebook en Instagram zijn ook voorwaarden verbonden: "In het licht van zijn vorige herhaaldelijke inbreuken gaan we extra streng zijn", klinkt het bij Meta. "Als hij inhoud plaatst die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, gaan we die berichten verwijderen en zijn accounts opnieuw voor een maand tot twee jaar schorsen, afhankelijk van de ernst van de overtreding."

Tim Verheyden heeft bedenkingen bij die voorwaarden. "Politieke advertenties worden bijvoorbeeld niet gefactcheckt door Meta, daarin zal Trump dus in principe kunnen zeggen wat hij wil."