Nederlandse treinen testen Belgische sporen uit: op termijn mogelijk rechtstreekse treinen tussen Aken, Maastricht en Luik

Deze week werden al enkele opvallende blauwwitte treinen gespot in ons land, onder meer aan het station van Hasselt. Het gaat om treinen van Arriva, die Nederlandse vervoersorganisatie wil starten met een "Drielandentrein", een rechtstreekse treinverbinding tussen Aken, Maastricht en Luik.

"De testen zijn onderdeel van het toelatingsproces voor België", vertelt woordvoerder Stefan Claessens van Arriva. "In deze fase zijn de testritten vooral gericht op het ETCS-systeem, dat is een Europees beveiligingssysteem dat rijtoestemmingen doorgeeft aan de treinen. De treinen zijn al toegelaten in Nederland en Duitsland en we mikken op een eerste rit van de "Drielandentrein" in België in december 2023."