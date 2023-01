Onderzoek toont aan dat mensen met Marokkaanse naam moeilijker Airbnb in Brussel kunnen boeken

Dat er sprake is van etnische discriminatie op de huurwoningmarkt in België is al langer geweten. Bij boekingswebsite Airbnb was dat fenomeen tot nu nog niet aangetoond. Het onderzoek van professor Pieter-Paul Verhaeghe van de Vrije Universiteit Brussel werd in de zomer van 2021 uitgevoerd via 1.043 geschreven correspondentietesten op Airbnb.