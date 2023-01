In 2022 waren er verontrustend veel ongevallen met elektrische steps in Brussel

Het aantal stepongevallen met gewonden in Brussel is in 2022 spectaculair gestegen. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut VIAS. In de eerste negen maanden van 2022 raakten in totaal 567 elektrische stepgebruikers licht- of zwaargewond bij een ongeval. Dat is een stijging met maar liefst 104 procent in vergelijking met 2021. Meer dan een verdubbeling dus. "We zien een spectaculaire stijging bij steppers. In absolute cijfers is dat een groot drama, maar gezien het grote aantal bijkomende steppers en fietsers moet dat een beetje genuanceerd worden. Ook al is elk slachtoffer er een te veel", legt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit uit.