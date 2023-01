Minstens één dode in Kiev bij nieuwe reeks Russische raketaanvallen

"Er is vanuit de Europese hoofdsteden en Washington herhaaldelijk verklaard dat de levering van wapensystemen aan Oekraïne, met inbegrip van tanks, op geen enkele manier een betrokkenheid van die landen van de Noord-Atlantische alliantie inhoudt in de vijandelijkheden in Oekraïne. We zijn het daar absoluut niet mee eens", heeft Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, verklaard volgens het Russische nieuwsagentschap Tass. "Moskou beschouwt alles wat ze doen als een directe betrokkenheid in het conflict. En we zien dat dit aan het toenemen is."