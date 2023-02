Opnieuw vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Wervik

Vorige week vrijdag signaleerde het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) een eerste besmetting in Wervik. Nu is ook bij een tweede bedrijf in Wervik het vogelgriepvirus vastgesteld. Het pluimvee en alle vogels die nog in het bedrijf aanwezig zijn, worden afgemaakt.

Na de eerste melding in Wervik werd een bewakingszone van tien kilometer afgebakend. Die zone ligt voor een stukje in de provincie Henegouwen en Frankrijk. In de zone gelden strenge maatregelen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wie thuis pluimvee heeft, zorgt er best voor dat de dieren niet in contact komen met wilde vogels. Dat doe je door de ren af te spannen. De dieren eten geven, moet sowieso nog altijd verplicht binnen gebeuren.

Het vogelgriepvirus circuleert al sinds september onder wilde vogels. Wie zelf een dode wilde vogel ziet, wordt gevraagd om dit te melden op het gratis nummer 0800/99 777.