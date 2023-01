Podiumbouwer Hedwig De Meyer uit Tildonk krijgt Lifetime Achievement Award op de MIA's

Het begon voor Hedwig De Meyer in de jaren '70. Hij was ingenieursstudent en bouwde toen het podium voor een lokaal festivalletje in Werchter, dat later Rock Werchter zou worden. Hij werkte daarvoor samen met muziekjournalist Herman Schueremans. "Ons podium stond op bierbakken", vertelt De Meyer. "We konden toen geen podium vinden en dan heb ik er maar zelf een gebouwd. En vanaf dan is het heel snel gegaan."