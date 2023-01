BEKIJK - Brutale inbraakpoging in woning in Oostrozebeke, daders kunnen vluchten

“Hun gestamp veroorzaakte een enorm lawaai”, vertelt de moeder van het gezin, een vrouw van 46. “Ik had zelf eerst niet goed door wat gaande was, maar mijn man dacht meteen aan inbrekers en begon luid te roepen. Waarschijnlijk jaagde hij hen zo op de vlucht. Ik repte me naar een raam aan de voorkant van ons huis, maar er was niets meer te zien."

"De inbrekers moeten gedacht hebben dat we niet thuis waren of dit was meer dan alleen een inbraakpoging. Daarom zijn we nog altijd bang. We gaan ons huis nog extra beveiligen, al hadden we al camera’s en verlichting. We hopen vooral dat de straatverlichting snel terug aankan, het is hier echt pikdonker ’s nachts.”



De politie van zone Midow stuurde die nacht nog een patrouille door de wijk, maar de daders zijn spoorloos. De deur van de woning is hersteld. Het labo van de politie onderzoekt een duidelijke voetafdruk die op de deur stond.