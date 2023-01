Vijf (zwarte) Amerikaanse agenten aangeklaagd voor dood 29-jarige zwarte man

Nichols werd begin januari wegens "roekeloos rijgedrag" door de politie aan de kant gezet in Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee. Daarbij kwam het tot "confrontaties". Nichols overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

"Hij was weerloos. Hij was een menselijke pi­ñata voor de politieagenten", verklaarde advocaat Anwalt Romanucci. Hij bestempelde het gedrag van de politieagenten als racistisch. Vrijdag zullen de beelden van de bodycams van de agenten worden gepubliceerd.