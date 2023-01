Protest tegen afbraak stationsgebouw Kortrijk, dat op lijst bedreigde erfgoedsites in Europa staat

Dat de NMBS het gebouw wil slopen zet kwaad bloed. "In dat verhaal gaan we niet mee", zegt Hendrik Nelde. "Het gebouw is nog in goede staat. Mits een aantal ingrepen kan het nog eens 50 jaar mee. En dat voor amper de helft van de prijs die de spoorweg wil besteden aan een nieuw gebouw." Dat het gebouw nu op die Europese shortlist staat, speelt in het voordeel van VVIA. Als het gebouw een erkenning krijgt, kan dat als argument ingezet worden om het historische stationsgebouw te laten staan. De NMBS is nog volop bezig aan de plannen voor de werken en zoekt nog budgetten om alles rond te krijgen.