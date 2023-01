Psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden en Medisch Centrum Sint-Jozef in Bilzen smelten samen

De druk is groot in de geestelijke gezondheidszorg en de wachtlijsten zijn lang. "De noden in het algemeen zijn groot en we voelen dat er ook veel vraag is vanuit Noord-Limburg", zegt Plessers. "Daarom plannen wij op termijn daar een nieuwe campus. Voor mensen in Noord-Limburg is het een drempel om tot bij ons te komen, ook voor de familie is dat niet evident. En als wij mensen terug verwijzen is dat ook niet gemakkelijk omdat wij de regio niet goed kennen."