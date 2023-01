Regio Mechelen-Kempen ontving record buitenlandse investeringen in 2022: 1,5 miljard euro

Vorig jaar is er vanuit het buitenland bijna 1,5 miljard euro geïnvesteerd in bedrijven in de regio Mechelen-Kempen, en dat is meer dan de buitenlandse investeringen in die regio van de laatste 5 jaar samen. Dat zegt werkgeversorganisatie Voka. Het recordbedrag is vooral te danken aan de grote investering van 1,2 miljard euro door Pfizer in haar vestiging Puurs Sint Amands.