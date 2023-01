Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: hoe kies je tussen je minnares en je gezin?

"Het spannende van een nieuwe relatie is altijd in de tijd beperkt en dus leuk. Als je voor een ander kiest, zal je die persoon uiteindelijk ook wel op een ochtend met ongewassen haren zien verschijnen. Die spanning gaat met de tijd ook liggen", geeft Ponnet mee.



Ze vermoedt dat Kurt al heeft beslist: “Je kiest immers emotioneel. Pro's en contra’s afwegen werkt hier niet. Is de angst voor zijn verlies groter dan het verlangen naar het nieuwe verhaal, weliswaar met schuldgevoelens?” Toch sluit ze verrassingen niet uit: “Alles is mogelijk. Mensen maken een keuze en vertellen zich achteraf dat het de juiste was.”