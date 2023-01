Royals op zondag - Prinses Elisabeth gaat koningin Elisabeth achterna bij Toetanchamon, en opnieuw circus in Monaco

In Monte-Carlo vindt na twee jaar afwezigheid - corona stak stokken in de wielen - opnieuw het Internationale Circusfestival plaats. Naar goede gewoonte woont de prinselijke familie meermaals het evenement bij. Alle ogen waren gericht op Charlotte Casiraghi, dochter van prinses Caroline. Die volgens het magazine Info Voice zwanger van haar derde zou zijn.



Charlotte had haar zoontje Raphaël Elmaleh mee. Ze kwam tante prinses Stéphanie en neef Louis Ducruet steunen. Stéphanie is voorzitter van het festival dat in 1974 werd opgericht door haar vader, prins Rainier III. "Zonder hem zouden we hier niet zijn. (...) Vive le cirque", benadrukte de prinses aan Monaco Info. Zij noemt het festival belangrijk voor Monaco en de circusberoepen zelf. Volgend jaar is het een feesteditie met de pioniers van het festival uit 1974.

Samen met dochter Pauline Ducruet lanceerde Stéphanie in 2012 ook de competitie New Generation voor jonge talenten. Pauline zit de jury voor die Gouden, Zilveren en Bronzen Clowns uitreikt.