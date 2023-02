Ruim 170 personeelsleden van Ideal in Wielsbeke leggen het werk neer

Op 10 november raakte bekend dat Ideal in Wielsbeke dicht moet, een beslissing van het moederbedrijf Beaulieu. Het nieuws kwam hard aan bij de ruim 130 arbeiders en 40 bedienden die er aan de slag zijn. Maar ze besloten om verder te werken in afwachting van een sociaal plan. De onderhandelingen voor dat plan blijken nu, volgens het personeel, te lang aan te slepen. "We willen graag duidelijke vooruitzichten", vertelt Bernard, die al 39 jaar voor het bedrijf werkt. "Zo lang we niet weten hoe het zit en wat er van ons nog wordt verwacht, is het moeilijk om uit te kijken naar een andere job. Sowieso werken hier veel mensen die al lang in dienst zijn. Tien, twintig jaar anciënniteit is hier geen uitzondering."

Uiteindelijk is vanmorgen dan beslist om het werk neer te leggen. "Het personeel is altijd zeer trouw gebleven aan het bedrijf", vertelt Steve Meseure van de socialistische vakbond ABVV. "Zelfs nadat werd aangekondigd dat het bedrijf zou sluiten, is iedereen blijven doorwerken. De productie is altijd op volle toeren blijven draaien. Als het moet, zullen we ook morgen nog staken, of langer nog, tot de directie een duidelijk signaal geeft."