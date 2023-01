Rusland niet welkom op herdenking bevrijding Auschwitz hoewel Sovjet-leger in 1945 het concentratiekamp bevrijdde: hoe zat dat weer?

Toch dringt in het Westen niet meteen door wat in de concentratiekampen van Auschwitz de gang van zaken was. "Langs de westerse kant stond men eerder kritisch tegenover de berichtgeving. Men twijfelde of het Sovjet-propaganda was en of ze het wel konden geloven. Het is pas als het westerse leger op het westelijke front de centrumkampen bevrijdt in april/mei 1945 dat men zich realiseert dat dit ook was wat de Sovjets langs het oostelijke front hadden ontdekt."