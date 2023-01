Antwerpse scheepvaartpolitie kampt in strijd tegen drugssmokkel met grote tekorten: "Staan met 100 voor een gebied drie keer zo groot als Antwerpen"

De Antwerpse scheepvaartpolitie is actief over de hele Antwerpse haven. Die strekt zich uit over een gebied van rechteroever tot delen van linkeroever, Calo en Beveren. "Dat is een gebied dat ongeveer drie keer groter is dan de stad Antwerpen", zegt Van Gasse in "De ochtend". "Het is dweilen met de kraan open, maar als wij niet dweilen, wie gaat het dan wel doen?"