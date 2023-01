Skelet van middeleeuwse man gevonden bij archeologische opgravingen in Bilzen

Het veldonderzoek in de Genutstraat in Bilzen leverde een verrassend resultaat op. "Eerst vonden we vrij dikke beenderen", vertelt Kaszas. "Na blootlegging vonden we de schedel van een koe. En nadat we de plek verder begonnen open te leggen, kwamen we vrij onverwacht een menselijk skelet tegen. Dat is uitzonderlijk omdat er geen enkele aanwijzing is dat hier een kerk heeft gestaan of dat er een begraafplaats was."