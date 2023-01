Socialistisch ziekenfonds Solidaris ziet manier om jaarlijks een miljard euro te besparen: "Farmabedrijven moeten eerlijkere prijs vragen"

Volgens Solidaris is er momenteel nog te veel onduidelijkheid over hoe prijzen van geneesmiddelen tot stand komen. In samenwerking met de Association Internationale de la Mutualité (AIM) ontwikkelde het daarom een berekeningsmethode om tot een geneesmiddelenprijs te komen die billijk en evenwichtig is voor zowel de sociale zekerheid als voor farmaceutische bedrijven.