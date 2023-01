Sportoase sluit waterglijbanen en wellness in Hallebad overdag om kosten te besparen, maar verhoogt tarieven niet

De tarieven voor een zwembeurt in de Sportoase in Halle slaan voorlopig niet op. Ondanks de stijgende energie- en personeelskosten. Ze nemen wel andere maatregelen. Zo zal het recreatieve gedeelte zoals de glijbanen en de wellness pas later openen. “Meer dan 90% van onze bezoekers maakt pas op latere momenten gebruikt van het recreatieve gedeelte. Op deze manier hoeven we geen extra kosten door te rekenen”, vertelt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Groep Sportoase.