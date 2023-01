Ongeveer 6.000 (5,5 procent) extra overlijdens in 2022: "Vooral door corona en andere infectieziekten"

Op gebied van de leeftijden zien we de grootste stijging bij 85-plussers. Daar steeg in 2022 het aantal overlijdens met 9,8 procent. "Dat is vooral het gevolg van de pieken die we zagen in de omikronvariant", aldus Molenberghs. "Ook de hittegolf in de zomer zorgde voor heel wat extra overlijdens."

"In december zagen we een samenloop van omstandigheden. Enerzijds waren er verschillende infecties: niet alleen covid, maar ook RSV en de griep staken de kop op. Anderzijds was er toen ook een koudepiek met erg slechte luchtkwaliteit. Ook dat veroorzaakte heel wat extra overlijdens bij de oudere bevolking."