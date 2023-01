Ons land wil verkochte tanks terugkopen, maar valt over hoge prijs: "Ze vragen 500.000 euro voor tank die we verkochten aan 15.000 euro"

Eén opvallende afwezige in die lange opeenvolging aan landen is België. Ons land heeft Oekraïne op militair vlak nu eenmaal weinig te bieden. "We kunnen niet meer geven dan we hebben", zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) daarover in een interview aan Jan Balliauw. "Toen ik minister werd, waren onze voorraden zo goed als uitgeput. Zo hebben we geen tanks meer om aan Oekraïne te geven."

Nog niet zo lang geleden had ons land nochtans wel degelijk tanks. Tijdens de jaren 90 en 2000 werden de tanks weg bespaard. De laatste werden verpatst in 2014. Een groot deel van dat materieel heeft trouwens nooit ons land verlaten. In een discrete loods in Doornik staan bijvoorbeeld honderden militaire voertuigen, waaronder tientallen Leopard 1-tanks die wapenhandelaar Freddy Versluys opkocht van het Belgische leger.