Truienaars blij met hun Gouden Schoen-winnaar Simon Mignolet, stad viert hem op 11 februari

"Simon Mignolet verdient het", zeggen de Truienaren die we vanochtend tegen het lijf liepen in Sint-Truiden. "We zijn vooral blij dat het een Limburger is die gewonnen heeft. En dat het een Truienaar is, is nog beter."

"Mignolet speelt nu wel bij Club Brugge", zegt een vrouw, "maar hij blijft wel een Truienaar, dus het is eigenlijk een thuismatch die we gewonnen hebben."

"Er was niemand die het meer verdiende", zegt een man. "Simon heeft toch het hele jaar bewezen dat hij, zowel in Europa als in België, een hele goede speler is. En voor Sint-Truiden is het natuurlijk ook fijn dat hij gewonnen heeft. Het is een opsteker voor de stad en de Truienaren."