Tweehonderd minderjarige asielzoekers in Verenigd Koninkrijk vermist

Eergisteren maakte de Britse minister voor Immigratie het cijfer bekend in het Lagerhuis. Doordat het aantal asielzoekers er de voorbije twee jaar verdubbeld is, kan de overheid niet anders dan ze onder te brengen in hotels aan de kust, verdedigt de minister zich. Daar is er minder controle op hun doen en laten dan in de bewaakte overheidsopvang, en vallen de kinderen ten prooi aan criminele netwerken.