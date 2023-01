Van "uienkartels" tot trouwen met een uienboeket: hoe uien een luxeproduct zijn in de Filipijnen 

De Rice Watch Action Network, een ngo die zich bezighoudt met handelszaken in de Filipijnen, wijst met de vinger naar een kleine groep van uienhandelaars. Volgens Hazel Tanchuling, medewerker van de ngo, is er een selecte groep van uienhandelaars die de prijzen van uien op de markt kunstmatig hoog houden. De handelaars zouden maar een beperkte voorraad op de markt brengen, om zo nog meer schaarste te creëren.

Als gevolg van de uiencrisis, worden veel uien het land illegaal binnengesmokkeld. Voornamelijk Chinese netwerken ontlopen de douane door producten onder vervalste documenten in te voeren. Groenten worden bijvoorbeeld geklasseerd als sierplanten. Op sierplanten moeten minder taksen betaald worden, dus kunnen de handelaars meer winst maken. De Filipijnse douane nam onlangs voor meer dan 2,6 miljoen euro aan rode en witte uien in beslag. Ze werden uit China binnengesmokkeld en als visballetjes gedeclareerd.

Een andere manier waarop voedsel wordt binnengesmokkeld is door het te categoriseren als "ondergewaardeerd". De regering speelt hier ook een rol in. In 2019 keurde de toenmalige president de Rijsttariefwet goed. Die hield in dat er verschillende tarieven gehanteerd werden voor rijst. Uit douanegegevens van december 2021 blijkt dat uit Vietnam geïmporteerde rijst ten onrechte als minder kwaliteitsvol werd geklasseerd door douaneagenten. Het gevolg is dat de Filipijnse regering zo'n 67 miljoen euro aan douanerechten is misgelopen. De ingevoerde Vietnamese rijst overspoelde vervolgens de markt. De lokale, duurdere rijst kon er niet mee concurreren.