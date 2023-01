Uitslaande brand zet feestzaal Hof Ter Nering in Beersel in lichterlaaie: eigenaars kunnen ontkomen

De brand is nog niet onder controle. Onder andere de brandweerpost in Tollembeek is opgeroepen als versterking. Op het moment van de brand was de feestzaal niet open. Er zijn dan ook geen slachtoffers gevallen. De eigenaars van de zaak - die in de aanpalende woning wonen - konden op tijd ontkomen. De woning staat weliswaar ook in brand. Omwonenden houden ramen en deuren best gesloten.