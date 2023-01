Ann uit Antwerpen trouwde op het sterfbed van haar man, maar speelt nu trouwring kwijt

"Ik ben mijn trouwring verloren op dinsdag 24 januari 2023 tussen 19u en 23u in Antwerpen", meldt Ann Lenaerts uit Antwerpen op Facebook. "Deze ring is superbelangrijk voor me. Mijn man en ik zijn in het ziekenhuis op zijn sterfbed getrouwd. Er zit as van hem in de ring. Mocht iemand hem gevonden hebben of hem vinden... Er is een beloning voor de vinder."