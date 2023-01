Vier milieuverenigingen gekant tegen nieuwe Scheldetunnel, Natuurpunt Waasland blijft plannen steunen

Jef Van De Wiele van Natuurpunt Waasland licht toe waarom het zich kant tegen het verzet van de vier milieuverenigingen. "Het reservaat Blokkersdijk en de omliggende gebieden zijn sterk bedreigd door uitdroging en wij hebben echt al het mogelijke gedaan om die uitdroging tegen te gaan. Die uitdroging neemt dramatische vormen aan en in 2020 zagen we dan de mogelijkheid om een deel van het opgepompte water bij de aanleg van de Scheldetunnel naar het gebied af te leiden. We hebben dan een samenwerkingsovereenkomst met Lantis afgesloten en zouden 100.000 kubieke meter water krijgen."

Jef Van De Wiele betreurt het dat de milieuverenigingen niet vooraf contact met Natuurpunt Waasland hebben opgenomen. "Wij zijn tenslotte al dertig jaar bezig met het dossier Oosterweel. Ook wij weten dat het grondwater vervuild kan zijn met PFAS. Wetenschappers verzekeren ons dat het water kan gezuiverd worden en we monitoren ook de watertoevoer. Als er toch een probleem opduikt, dan draaien we de kraan toe. Ook voor andere vervuilende stoffen, zoals chloriden en arseen, is er een oplossing. Het water dat in Blokkersdijk zal geloosd worden, voldoet aan dezelfde normen waaraan ook drinkwater moet voldoen. Beter kan met de huidige technieken niet."