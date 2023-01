Vrijwilligers gezocht om met ouderen naar musea of voorstellingen te gaan in Mechelen

De vrijwilligers krijgen in ruil voor hun engagement een gratis toegangsticket en de vzw betaalt ook een drankje. De vervoerskosten worden niet vergoed. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers de ouderen thuis met hun auto gaan ophalen. "We sporen vrijwilligers ook aan om het project voor te stellen in woonzorgcentra of buurthuizen. Ouderen kunnen dan meteen vragen stellen, en zien een gezicht achter het project.", zegt Zoë Junius.