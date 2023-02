Voormalig Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare wordt park met 200 woningen en een woon-zorghotel

Opvallend in het masterplan is dat het terrein een stuk groener zal zijn. Voorlopig is de site nog volledig verhard, door de gebouwen die er staan en het asfalt van de parkeerplaatsen. In het nieuwe plan is nog geen dertig procent van de oppervlakte bebouwd en wordt een groot deel van het terrein ingekleurd als park. Meer groen moet niet alleen rust en ontspanning bieden voor de Roeselarenaars, het moet ook wateroverlast voorkomen. Minder bebouwing betekent dat het water makkelijker zijn weg zal vinden.

Van het ziekenhuisgebouw zal enkel de zuidelijke vleugel overblijven. Die wordt omgebouwd tot een duurzaam appartementsgebouw. Daarnaast komen drie nieuwbouwblokken, waar de Kortrijkse zorggroep Heilig Hart onder meer assistentiewoningen en een woon-zorghotel wil onderbrengen. Aan de Wilgenstraat tenslotte, zouden een 40-tal sociale woningen komen.