Restaurateur Frederik uit Wervik ontdekte topwerk dat nu in Museum voor Schone Kunsten in Gent hangt

"Ze vermoedden dat het gemaakt was in de 18de eeuw door iemand van de school van Gaspar de Crayer, een volgeling van Rubens", vertelt Cnockaert. "Het werk was er erg slecht aan toe. Omdat het niet zo belangrijk leek, was het ook nooit deftig gerestaureerd. De laatste keer hadden ze zelfs meubelvernis gebruikt om het doek te beschermen. Dat vernis was helemaal bruin geworden."



Eenmaal Cnockaert aan de restauratie begon, ging hij steeds meer vermoeden dat het veel waardevoller was dan iedereen dacht. "Het werd snel duidelijk dat het werk geen kopie was. De draperieën en de karakterkoppen waren uitzonderlijk. Enkele elementen, zoals het linnen dat gebruikt was, deden ook vermoeden dat het werk ouder was dan gedacht, uit de 17de eeuw." Uiteindelijk vroeg Cnockaert advies aan een kunsthistoricus, die bevestigde dat het werk van de meester Abraham Janssens was.