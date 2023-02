Wingene en Ruiselede beginnen bevraging inwoners over fusie

De bevraging over de fusie is een eerste stap om in open dialoog te gaan met de inwoners van Ruiselede en Wingene. Ze kunnen zich kandidaat stellen voor groepsgesprekken over thema's die verband houden met de fusie. De bevraging loopt tot en met 15 februari.

In Ruiselede werd in november vorig jaar een referendum gehouden over de fusie met Wingene. Een meerderheid stemde tegen. De tegenstemmers kloegen vooral over een gebrek aan inspraak. Burgemeester Greet De Roo van Ruiselede (CD&V) ontkent dat de bevraging een reactie is op de uitslag van het referendum. "Het was altijd al de bedoeling om zo'n bevraging te houden. Dat stond al in onze fusiekrant en op de fusiewebsite."

De bevraging is te vinden op www.fusiewingeneruiselede.be/bevraging