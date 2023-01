Koffiebar van "Gouden Schoen" Simon Mignolet en broer Wouter in Sint-Truiden serveert gouden chocolademelk

En terecht, want Simon Mignolet haalde gisteren de Gouden Schoen binnen en werd voor de vijfde keer Doelman Van Het jaar. “De familie is enorm fier, maar het moet wel nog doordringen. Ik denk dat we pas de komende dagen zullen beseffen wat Simon heeft klaargespeeld.”

De ontlading was ook groot bij de doelman van Club Brugge zelf. “Er viel een last van zijn schouders. De druk werd enorm opgevoerd in de media en dan moet je het als topfavoriet wel waarmaken.”