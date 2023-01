23 leden van drugsbende krijgen tot 13 jaar cel voor invoer 6 ton cocaïne in Antwerpse haven

In Antwerpen hebben 23 beklaagden celstraffen tot 13 jaar gekregen en boetes tot 200.000 euro. Ze zijn allemaal lid van een criminele organisatie. De rechter heeft ook 30 miljoen euro crimineel vermogen verbeurd verklaard. Tussen november 2020 en mei 2021 hebben ze meer dan 6 ton cocaïne ingevoerd langs de Antwerpse haven. Het ging om 16 transporten.

Op 15 maart 2021 werd een vrachtwagenchauffeur opgepakt. Hij was een container komen ophalen, waarin de douane 818 kilo cocaïne had gevonden. Tijdens het onderzoek en dankzij gegevens van de gekraakte Sky ECC-telefoons kwam een criminele organisatie in beeld. Die bleek via 16 transporten 6.444 kilo cocaïne ingevoerd te hebben. 1.700 kilo ervan werd in beslag genomen.